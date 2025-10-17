HABER

İstanbul'da 'Dağ Grup' operasyonunda 33 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dağ Grup şirketi altında suç örgütü faaliyeti göstererek 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri ve gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 48 kişiden 33'ü tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Laleli'de bulunan Dağ Grup çatısı altında şirket ve şahıslara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ve şüphelilerin banka hesapları ile kripto varlıklarına el konulmuştu.

SUÇ GELİRLERİ ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE AKLANMIŞ

Şüphelilerin 47 milyar liradan fazla işlem hacmi neticesinde alınan komisyonlardan toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettikleri, elde edilen paraların şirketlere aktarılması noktasında fatura düzenleme, yasal defterlere kayıt gibi yollarla ticari bir faaliyet kapsamında elde edildiği izlenimi verilmeye çalışıldığı, sisteme sokulan söz konusu suç gelirlerinin ise çeşitli yöntemlerle aklandığı iddia edilmişti.

48 ŞÜPHELİDEN 15'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST, 33 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen 60 kişiden, 48'i gözaltına alınmıştı. Emniyette sorguları tamamlanan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 48 şüpheliden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 33 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Ekim 2025
