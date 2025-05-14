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İstanbul'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

Uşak'ta kuyumcuya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin bağlantılı olduğu belirlenen 'daltonlar' suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda Bakırköy'de bir otelde meydana gelen cinayetin şüphelisinin de aralarında olduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 16 gözaltı

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Mayıs'ta Uşak'ta kuyumcuya yönelik gerçekleşen silahlı saldırının ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin Rusya'da cezaevinde bulunan Berat Can Gökdemir liderliğindeki 'Daltonlar' suç örgütü üyesi olduğunu ve İstanbul'da çok sayıda kişiyle iletişime geçtikleri yönünde bilgi aldı.

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İSTANBUL'DAKİ HÜCRE EVLERİNE OPERASYON

Uşak KOM ekipleriyle birlikte çalışma başlatan İstanbul polisi, şüphelilere ait Esenyurt ve Esenler ilçelerinde hücre evini ve Arnavutköy ilçesinde bulunan çiftlik evini tespit etti. Çalışmaların ardından tespit edilen adreslere eşzamanlı operasyon düzenlendi.

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Operasyonda aralarında Bakırköy'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen cinayetin şüphelisi, Bahçelievler'de M.B isimli kişiyi yaralayan şüpheli, Beylikdüzü'nde bir iş yeri kurşunlama olayını gerçekleştiren şüpheli ve suç örgütünün gelir kaynağı olan yasa dışı bahis işlerini yapan şüphelilerin de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, eylemde kullanılan 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet takip cihazı, 20 adet bilgisayar, 59 adet değişik çaplarda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. (DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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örgüt suçlu
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