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  4. İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

06.03.2025 10:42
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan ve bu açıdan tehdit oluşturduğu iddia edilen 14 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgeleri ve bu bölgelerde yer alan şahıslarla irtibatlı oldukları değerlendirilen yabancı terörist savaşcı oldukları belirlenen 20 şüpheli tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Son süreçte Türkiye'yi hedef alan eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan ve bu açıdan tehdit oluşturduğu iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul'da 9 ilçe ve 18 ayrı adreste operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ
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