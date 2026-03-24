İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Yalova'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağladığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütüne finansman sağlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çatışma bölgelerinde örgüt adına faaliyet yürüten kişilerin ailelerine para aktardığı belirlendi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından tespit edilen şüphelilere yönelik bu sabah İstanbul ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve para transferlerine ilişkin belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul DEAŞ terör operasyonu
Dikkat çeken iddia! İsrail basını tarihi verdi: "Savaşı bitirmek istiyor"

Trump sorumluluğu üstünden attı! Savaştan o ismi hedef gösterdi

Milli Takıma Romanya maçı öncesi büyük şok! Yıldız isim sakatlandı

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 tutuklama

Çin harekete geçti! 2013'ten bu yana ilk olağanüstü müdahale

Gram altında sert düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

