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  4. İstanbul'da deniz metrelerce çekildi! Kimi normal dedi kimi anormal... Akıllara hemen deprem geldi

İstanbul'da deniz metrelerce çekildi! Kimi normal dedi kimi anormal... Akıllara hemen deprem geldi

09.02.2025 13:37
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Son günlerde Ege'nin beşik gibi sallanması Türkiye'nin ana gündemlerinden biri oldu. İstanbul'da bugün denizin metrelerce çekilmesi ise dikkatleri çekti. Vatandaşlar alanda fotoğraf çekilirken akıllara ise 'depremin habercisi mi?' sorusu geldi. Bazı vatandaşlar bu görüntünün her zaman oluştuğunu depremle alakası olmadığını savunurken bazı vatandaşlar ise denizin ilk kez bu kadar çekildiğini söyledi.

İstanbul'da denizin görüntüsü dikkat çekti! Silivri'de deniz metrelerce çekildi. Kimi çevre sakinleri deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını kaydederken, bazı vatandaşlar deniz çekilmesinin ilk defa bu kadar fazla olduğunu belirtti.

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VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Silivri Sahili'nde deniz metrelerce çekildi. Vatandaşlar denizin çekildiği alanda yürüyüp fotoğraf çektirdi. Silivri'de bu durumun her yıl yaşandığını ifade eden Ayhan Polat "Kırk yıldır bu böyledir. Genelde bu aylarda sular çekilir ama insanlar farklı şeylere yorumluyorlar.

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Yok öyle birşey. 40 yıldır ben burada oturuyorum her dönem böyle deniz çekilmeleri olur. Bu rüzgarlardan dolayıdır" dedi.

"BÖYLE BİR OLAYLA YENİ KARŞILAŞTIM"

Nail Kahraman ise, "2000 yılından beri burada yaşıyorum. Böyle bir olayla yeni karşılaştım. Büyük bir ihtimalle bayağıdır poyraz esiyordu. Ben ona bağlıyorum. Depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum.

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Mesela balon patlatılan yer bu kadar açılmıyordu. Suyun içinde kalıyordu. İlk defa böyle görüyorum. Oluyordu ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.

Deniz Çekilmesi ve Deprem İlişkisi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu tamamen doğal bir olaydır, endişelenmeye gerek yok.
Deniz çekilmesi depremin habercisidir, dikkatli olmalıyız.
Bu durum her yıl yaşanıyor, bu sefer fazla dikkat çekti.
Denizin bu kadar çekilmesini ilk defa görüyorum, anormal bir durum.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul Silivri deniz
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