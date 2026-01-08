HABER

İstanbul'da denizi taşıran fırtına! Seferler iptal edildi: Dev dalgalar görüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Özellikle denizde etkisini artıran fırtına nedeniyle Beşiktaş-Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

Çiğdem Sevinç

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. İstanbul’u etkisi altına alan fırtına nedeniyle Beşiktaş’ta dev dalgalar oluştu. Beşiktaş- Kadıköy motor seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarında ise iptaller yaşanıyor.

İKİNCİ BİR UYARIYA KADAR SEFER YOK

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada 'Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır' denildi.

İptal edilen seferler;

Sedef Adası-Büyükada Hattı Seferleri

06:45 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı Seferi

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı Seferleri

7:15 Anadolu Hisarı-Eminönü Seferleri

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı Seferleri

Adalar-Beşiktaş Hattı Seferleri

09:25 Bostancı-Adalar Ring Hattı seferleri

09:00 Kabataş-Adalar Hattı Seferleri

