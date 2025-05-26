Depreme karşı önlem alabilmek ve yüksek risk taşıyan bölge ve şehirleri belirleyebilmek adına Türkiye deprem riski haritası oluşturulmuştur. Tüm şehirler için de deprem diri fay hattı haritaları oluşturularak en riskli bölgelerin tespit edilmesi sağlanmıştır. Buna göre İstanbul’da her ilçede ve bölgede yaşayan vatandaşlar, Türkiye İstanbul deprem riski haritasını inceleyerek, riskli deprem bölgesinde olup olmadıklarını görebilmektedir.

Farklı bölge ve ilçelere göre farklı dereceden risk taşıyan yerler belirlenmiştir. Yapılan sınıflandırmaya göre birinci derece, ikinci derece ve üçüncü derecede deprem riski taşımakta olan ilçelerin hangileri olduğu bellidir. İstanbul deprem haritasına göre İstanbul Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın çok yakınında yer aldığı için deprem riski açısından ikinci ve üçüncü grupta yer almaktadır.

İstanbul’daki fay hatlarına yakınlıklarına göre birinci derecede riskli olan ilçeler Avrupa Yakası tarafında Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Güngören, Fatih ve Bahçelievler ilçeleridir. Anadolu yakasında ise en yüksek risk taşıyan ilçeler Sultanbeyli, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Adalar ve Tuzla olarak tespit edilmiştir.

İstanbul'da deprem bekleniyor mu? Uzmanlar ne diyor?

Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre İstanbul’da en az ve en çok deprem riski taşıyan ilçeler belirlenmiştir. Buna göre Şile, Ataşehir, Kadıköy, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe gibi ilçeler yüksek deprem riski taşımaktadır. Ayrıca Kartal, Maltepe ve Pendik için iç kesimleri daha güvenliyken sahil kesimlerinin büyük risk taşıdığı bilinmektedir.

Son dönemde İstanbul’da Silivri açıklarında meydana gelen depremlerden sonra uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre çeşitli değerlendirmeler sunulmuştur. Yaşanan bu depremin ardından bazı uzmanların yaptıkları açıklamalara göre yakın bir tarihe başka bir deprem olmayacaktır. Ancak bazı uzmanlar daha büyük bir depremin kapıda olduğuna dair açıklamalar da yapmaktadır.

Vatandaşların panik yapmamasını tembih eden bazı uzmanlara göre Marmara bölgesinde henüz kırılmayan tek bir fay kalmıştır ve yaşanacak depremlerin yıkıcı ve büyük hasarlara neden olacak özellikte değil artçı nitelikte olacaktır. Son zamanlarda yaşanan depremden daha büyük bir depremin yaşanmayacağını iddia eden bazı uzmanlara göre vatandaşların bu konuda panik yapmalarına gerek yoktur.

İstanbul’da (Marmara Denizi'nde) yakın zamanlarda 7 ya da daha yüksek büyüklükte bir depremin beklenmediğini dile getiren bazı uzmanlar tarih boyunca İstanbul kentini etkilemiş olan depremlerin aslında Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremdeki fay hattının üzerinde olduğunu söylemektedir. Buna göre İstanbul’da yaşanacak olan en büyük depremin yaşanmış olduğu, kenti daha büyük bir tehlikenin beklemediği yönünde iddialı açıklamalar yapılmaktadır.

Öte yandan uzmanlar vatandaşları deprem ve çeşitli başka doğal afetler konusunda bilinçli ve hazırlıklı olmaya davet etmektedir. Yaşanan herhangi bir doğal afet durumundan önce deprem çantası hazırlamak gibi belli başlı önlemlerin mutlaka alınması gerektiği söylenmektedir. Ayrıca ilkyardım ve doğal afetlerde oluşabilecek tehlikelere karşı doğru davranabilmek için gerekli bazı diğer eğitimlerin alınmasının da son derece önemli olduğu belirtilmektedir.

Başka uzmanlara göre ise henüz kırılmamış olan ve 60 kilometre civarında uzunluğu bulunan bir fay zonunun olduğu ifade edilmektedir. Bu durumun büyük ve yıkıcı bir deprem üretebileceği söylenmektedir. Bu görüşteki uzmanlar, Marmara Denizi'nde 7 ya da daha yüksek büyüklükte bir deprem olabileceği yönünde görüş bildirmektedir.