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İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangileri? İstanbul deprem risk haritası

Dünyanın her yerinde her an gerçekleşebilecek olan deprem, sel, yangın gibi doğal felaketler için yaşanmadan önce bazı tespitler yapılarak çeşitli önlemler alınabilir. Bu sayede olası bir felakete hazırlıksız yakalanmanın, can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek mümkün olabilir.

İstanbul'da deprem riski en yüksek ve en düşük ilçeler hangileri? İstanbul deprem risk haritası
Ferhan Petek

İçindekiler

  • İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileridir?
  • İstanbul'da deprem riski en düşük ilçeler hangileridir?

Depreme yönelik alınan önlemler doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Türkiye deprem riski ve diri fay hattı haritası, Türkiye’deki fay hatlarının tespiti ve bu fay hatları üzerinde ya da çevresinde yer alan şehirlerde ve ilçelerde çeşitli önlemler alınabilmesi adına önemli bir çalışma olarak kabul edilir.

Türkiye fay hattı haritasına göre ülkede 3 adet büyük aktif fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatları üzerinde yer alan bölgeler, şehirler ve ilçeler birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece deprem riski olan bölgeler olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre en riskli olandan en az risk taşıyan şehirler ve bölgeler belirlenmiştir.

İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeler hangileridir?

Türkiye, en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer alan bir ülkedir. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay hattı Türkiye’de yer alan 3 büyük fay hattıdır. Bu fay hatları üzerinde ya da yakınlarında ve çevresinde bulunan tüm şehirler ve ilçeler deprem açısından en riskli olan şehirler olarak tespit edilmiştir. Ayrıca her şehirde de en riskli olan bölgeler ve ilçeler şehirler için hazırlanan deprem risk haritalarında belirtilmiştir. Buna göre İstanbul’un deprem haritasına göre bu şehirde deprem riskleri bölgelere ve ilçelere göre değişiklik göstermektedir.

Örnek olarak Avrupa Yakası’nda yer alan ilçelerden bazıları deprem riski açısından tehlike altındadır. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın Kumburgaz kolu, Büyükçekmece’nin 15 kilometre kadar açıklarında yer almaktadır. Fay hatlarına diğer ilçelere göre daha yakın olmaları nedeni ile deprem riski en yüksek böğleler olarak belirlenmiş, ilçeler Anadolu ve Avrupa yakası için ayrı ayrı açıklanmıştır. Anadolu ve Avrupa yakalarında deprem açısından en riskli olan ilçeler şunlardır:

Avrupa yakası

  • Avcılar
  • Küçükçekmece
  • Fatih
  • Güngören
  • Bakırköy
  • Zeytinburnu
  • Beylikdüzü
  • Bahçelievler

Anadolu Yakası

  • Üsküdar
  • Kadıköy
  • Ümraniye
  • Ataşehir
  • Kartal
  • Sultanbeyli
  • Pendik
  • Tuzla
  • Adalar
  • Sancaktepe

İstanbul’da zemin yapısı bozuk ya da kötü olarak tespit edildiği için zemin bakımından riskli görülen ilçeler şunlardır:

Küçükçekmece, Büyükçekmece, Esenler, Zeytinburnu, Fatih, Bağcılar, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Güngören.

İstanbul'da deprem riski en düşük ilçeler hangileridir?

İstanbul deprem risk haritasına göre İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakalarında deprem riski daha az olan ilçeler de tespit edilmiştir. Yapılan bu tespitlere ve sınıflandırmalara göre Türkiye’deki fay hatlarına daha uzak olan ve zemin yapısı açısından da daha sağlam olarak kabul edilen ilçeler bulunmaktadır. Ancak bu ilçelerde de sahil kısımlarının riskli olabileceği, bu ilçelerin yüksek ve iç kesimlerinin daha avantajlı olabileceği de açıklanmıştır.

İstanbul şehrinde diğerlerine göre daha az deprem riski bulunan ilçeler şunlardır:

  • Çekmeköy
  • Beykoz
  • Şile
  • Ümraniye
  • Üsküdar
  • Ataşehir
  • Kadıköy
  • Pendik
  • Kartal
  • Maltepe
  • Sultanbeyli

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalara ve açıklamalara göre ilçe genellemelerine dayalı olarak belirlenen İstanbul deprem haritası için her bölgeye ait parsel bazında bir zemin etüdü yapılması da gereklidir. Bina sahiplerinin mevcut binaların taşıyıcı sistemlerinin talepte bulunarak kontrol ettirmeleri de deprem öncesi alınacak önlemler arasında yer almalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
deprem
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