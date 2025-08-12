HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

İstanbul'da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan 35 yaşındaki Sedanur Bağdigen'den haber alamayan arkadaşları durumu ekiplere bildirdi. Genç doktorun yaşadığı rezidansa giren ekipler yatak odasında cansız bedenle karşılaştı. Doktorun kolunda serum takılı olması ise dikkat çekti. Sır olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu

Kağıthane’de özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen (35) yaşadığı rezidanstaki dairenin yatak odasında ölü bulundu. Kendisinden haber alamayan meslektaşları, polis ekibiyle çilingir yardımıyla daireye girdi. Kolunda serum takılı halde bulunan Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bir dönem Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı da öğrenilen Bağdigen’in ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 1

HABER ALAMAYINCA ŞÜPHELEDİLER

Olay, dün saat 13.00 sıralarında 4. Levent Emniyet Evleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bakırköy Florya’da özel bir hastanede Acil Tıp Uzmanı olarak görev yapan doktor Sedanur Bağdigen’den meslektaşları haber alamadı. Durumdan şüphelenen meslektaşları Bağdigen'in yaşadığı rezidansa gitti.

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 2

SERUM DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Kapının açılmaması üzerine polis ekiplerine ihbarda bulunuldu. Çilingir yardımıyla polisle daireye giren meslektaşları, Bağdigen’i kolunda serum takılı halde yatak odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu.

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sedanur Bağdigen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bağdigen’in cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 4

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Diğer yandan hayatını kaybeden Sedanur Bağdigen’in bir dönem Türkiye Kadın Basketbol Milli Takımının doktorluğunu yaptığı öğrenildi. Bağdigen’in ölüm haberini alan meslektaşları ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Doktorun kesin ölüm nedeni yapılacak inceleme sonrasında netlik kazanacak.

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 5

ACİL TIP UZMANLARI DERNEĞİNDEN TAZİYE

Uzman Doktor Sedanur Bağdigen’in ölümü sonrası Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) de taziye açıklaması yaptı. Açıklamada, "İAÜ Florya Hastanesinde görev yapmakta olan Uzman Dr. Sedanur Bağdigen vefat etmiştir. Acil Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu olarak Uzm. Dr. Sedanur Bağdigen’e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 6

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 7

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 8

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 9

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 10

İstanbul da doktorun sır ölümü! Lüks rezidansta, yatak odasında kolunda serum takılı halde bulundu 11Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkışSındırgı depremini de bilen Üşümezsoy'dan çok iddialı çıkış
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangın riski kaynağını ortadan kaldıracak anlayışıyla hareket ediyoruzCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yangın riski kaynağını ortadan kaldıracak anlayışıyla hareket ediyoruz

Anahtar Kelimeler:
Doktor İstanbul Kağıthane serum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

İflas kervanına bir şirket daha katıldı!

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kaza anında Kıvanç Tatlıtuğ ile konuşuyormuş...

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Milyonluk villalar, araçlar küle döndü! Acı tablo ortaya çıktı

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü kamyona çarptı! Ölü ve yaralılar var

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.