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  4. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu protestosu! Tutuklu sayısı 198'e yükseldi

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu protestosu! Tutuklu sayısı 198'e yükseldi

26.03.2025 21:40
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu tutuklanmıştı. İmamoğlu protestolarında İstanbul'da tutuklananların sayısı 198’e yükseldi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu protestosu! Tutuklu sayısı 198'e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

206 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ , ‘görevli memura mukavemet’ ve ‘Cumhurbaşkanına Hakaret’ suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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198'E YÜKSELDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 22’si ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 44 şüpheliden 8’i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10’una ev hapsi tedbiri uygulanırken, tutuklanan şüphelilerin sayısı 198’e yükseldi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul ekrem imamoğlu operasyonu
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