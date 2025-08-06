İstanbul'da ezan vakitleri: 6 Ağustos 2025 ibadete saatleri

Güneşin Hareketiyle Belirlenen Namaz Vakitleri İstanbul'da Yaşayanlar İçin Rehber Niteliğinde

İstanbul'da yaşayan milyonlarca Müslüman, günlük yaşamlarını ibadetleriyle iç içe sürdürüyor. Namaz, İslam dininin temel şartlarından biri olarak kabul edilirken, vakitlerin doğru bir şekilde takip edilmesi büyük önem taşıyor. 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü için İstanbul'daki namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi ve kamuoyuyla paylaşıldı.

İmsak Vakti: Sabah namazının başlangıcı olan imsak vakti, 04.16 olarak belirlendi. Bu saat, oruç tutanlar için sahurun sona erdiği ve günün başladığı anlama geliyor. Sabah namazını kılmak isteyenler için de bu saat, günün ilk ibadetine başlama vaktini işaret ediyor.

Güneş Vakti: Güneşin doğuşu ise 05.58 olarak hesaplandı. Sabah namazını kılanlar için bu saat, namaz vaktinin sona erdiği anlamına geliyor. Güneşin doğuşuyla birlikte İstanbul semaları aydınlanırken, yeni bir günün başlangıcı da müjdeleniyor.

Öğle Vakti: Günün ortasında kılınan öğle namazı için vakit, 13.15 olarak belirlendi. Öğle namazı, günün yoğun temposunda bir mola vererek Allah'a yönelme fırsatı sunuyor. İş yerlerinde ve okullarda öğle arası, bu ibadeti yerine getirmek için bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

İkindi Vakti: İkindi namazı için vakit, 17.08 olarak açıklandı. İkindi namazı, günün yorgunluğunu atmak ve manevi bir huzur bulmak için önemli bir fırsat sunuyor. Özellikle çalışanlar için ikindi namazı, günün sonuna doğru bir nefes alma ve şükretme anı olarak kabul ediliyor.

Akşam Vakti: Akşam namazı için vakit, 20.22 olarak belirlendi. Akşam ezanı, günün sona erdiğini ve dinlenme vaktinin yaklaştığını müjdeliyor. Akşam namazı, aile bireylerinin bir araya gelerek ibadet etmesi için güzel bir fırsat sunuyor.

Yatsı Vakti: Gecenin son namazı olan yatsı namazı için vakit ise 21.57 olarak açıklandı. Yatsı namazı, günün sonunda Allah'a şükretmek ve huzurlu bir uykuya hazırlanmak için önemli bir ibadet. Yatsı namazını kılanlar, günün tüm yorgunluğunu atarak rahat bir şekilde uykuya dalabiliyor.