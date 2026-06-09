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İstanbul'da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi

Fatih'te T1 Tramvay Hattı Laleli-İstanbul Üniversitesi Durağı'nda raylara düşen 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M., gelen tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi.

İstanbul'da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi

İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde yaşanan faciada, dengesini kaybederek raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, durağa yaklaşan tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay nedeniyle seferler bir süre durdurulurken, çevrede bulunan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında T1 Tramvay Hattı Laleli - İstanbul Üniversitesi Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden yabancı uyruklu Muhammed M.M. raylara düştü. Bu sırada gelen tramvay ise raylara düşen çocuğa çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada tramvayın altında kalan Muhammed M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Muhammed M.M.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durdurulan metro seferleri ise olay yerindeki ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi 1

KAZANIN ARDINDAN YAŞANANLAR KAMERADA

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazayı gören kişilerin yaşadığı panik anları yer aldı.

İstanbul da feci kaza! 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında can verdi 2
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Fatih tramvay üniversite durak çocuk
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