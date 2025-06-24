HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da feci kaza! Cipin arkadan çarptığı taksinin sürücüsünden acı haber

Ümraniye'de, cipin arkadan çarptığı taksi, bariyerlere vurdu. Kazada, taksi şoförü Ramazan Kara olay yerinde hayatını kaybederken, cipin sürücüsü gözaltına alındı.

İstanbul'da feci kaza! Cipin arkadan çarptığı taksinin sürücüsünden acı haber
Begüm Özkaynak

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çamlıca Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen cip, Ramazan Kara'nın kullandığı 34 TJV 43 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan taksi, bariyerlere vurarak durabildi.

ISTANBUL-UMRANIYEDE-CIPIN-ARKADAN-CARP_780805_230868

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde taksi şoförü Kara'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ramazan Kara'nın cansız bedeni ekiplerin incelemelerinin ardından morga kaldırıldı.

ISTANBUL-UMRANIYEDE-CIPIN-ARKADAN-CARP_780802_230868

Kazayı yara almadan atlatan cip sürücüsü, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybettiSakarya'da hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD duyurdu! Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu! Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye taksi kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbide ortalık karıştı! Ali Koç müdahale etmek için tribüne koştu

Derbide ortalık karıştı! Ali Koç müdahale etmek için tribüne koştu

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kendisine yazdığı notu okudu: "Bu da geçer ya hu"

İsmail Saymaz, Fatih Altaylı'nın kendisine yazdığı notu okudu: "Bu da geçer ya hu"

İran saldırmıştı! Trump'tan ilk açıklama: "İran öfkesini boşalttı, şimdi barış zamanı"

İran saldırmıştı! Trump'tan ilk açıklama: "İran öfkesini boşalttı, şimdi barış zamanı"

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

Ankara'da kan donduran olay! Buzdolabında bebek cesedi bulundu

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

İran ABD üslerini vurdu! ABD borsası yükselişe geçti, petrol sert düştü

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler

Katar uçakları Türkiye'ye yönlendirildi! İstanbul ve Ankara'ya indiler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.