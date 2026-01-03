HABER

İstanbul'da fırtına! Gaziosmanpaşa'da çatı uçtu

Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binanın çatısı şiddetli lodos nedeniyle uçtu. Uçan çatı sonucu yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 araçta hasar oluştu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Karadeniz Mahallesi 1222. Sokak'ta medyana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’da öğleden sonra etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısı uçtu. Uçan çatı yoldan geçen bir kişinin ayağının üzerine düşerken, çatıdan kopan küçük parçalar park halindeki araca da zarar verdi. Yaralı, İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'ARACI YAPTIRMAK İÇİN EMENAT ALDIM'

Mahalle sakini Erol Öztürk, "Aracı yaptırmak için emanet aldım. Geldim buraya çatı uçtu. Kim karşılayacak bunun masrafını? Bilmiyorum. Bir arkadaşın da ayağına düştü. Ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediKaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İstanbul Gaziosmanpaşa
