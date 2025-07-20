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İstanbul'da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü

İstanbul'da gece yarısı büyük panik yaratan bir olay yaşandı. Gaziosmanpaşa'da bir gecekondu tamamen küle dönerken alevler 3 gecekonduya daha sıçradı. Yangının çıktığı evde aile son anda çocuklarını alıp evden kendilerini atarak canlarını kurtardı. Görüntüler yaşanan korku dolu anları gözler önüne serdi. Yangının çıkış nedeni ise buzdolabının patlaması...

İstanbul'da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü

Gaziosmanpaşa'da resmen buzdolabı faciası yaşandı. Can kaybının yaşanmadığı olayda 3 ev kısmen hasar görürken yangının çıktığı ev kül oldu.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 1

Yangın, 00.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Divriği Sokak'ta yer alan bir gecekonduda başladı. Edinilen bilgiye göre buzdolabının patlaması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan diğer 3 gecekonduya da sıçradı.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 2

Yangının başladığı gecekonduda yaşayan aile kendini son anda dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alındı ve sirayetin önüne geçildi.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 3

TAMAMEN KÜLE DÖNDÜ

Yangının başladığı gecekondu tamamen kül olurken yangının sirayet ettiği diğer 3 ev ise kısmen hasar gördü.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 4

Ev sahibi Emine Balkan yangın hakkında, "Eşim geldi, sese kalktım. Buzdolabı yanıyormuş, çocukları aldığım gibi dışarıya kaçtım. Hemen itfaiyeyi aradım. Ondan sonra buzdolabı patladı herhalde, diğer binalar da alev aldı" diye konuştu.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 5

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarını da bitiren ekipler olay yerinden ayrıldı. Yetkililer yangınla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 6

İstanbul da gece yarısı büyük panik: Buzdolabı patladı, ev kül oldu! Yan binalar da alev topuna döndü 7

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın Gaziosmanpaşa gecekondu buzdolabı
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