İstanbul'da gizli toplantı evleri! Eş zamanlı baskında onlarca gözaltı: FETÖ'cüler öğrenci böyle kandırıyormuş

Terör örgütünün Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla'da örgüte eleman temin etmek için toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirildiği tespiti üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 58 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 54 şüpheli gözaltına alındı.

ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLİCE BULUŞUYORLARDI

NTV'de yer alan habere göre; şüphelilerin, yeni eleman temin edebilmek için başta müzahir ve adli işlem görmüş kişilerin çocuklarını, örgüte ait öğrenci evlerine yerleştirdiği, sorumlu örgüt mensupları ile farklı evlerde yaşayan öğrencilerin kimsenin ikamet etmediği örgüte ait toplantı evlerinde buluşmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

İSTANBUL DIŞINA GEZİLER DÜZENLENİYORDU

Adli işlem tesis edilmiş, ihraç olmuş şahıslara örgüt güdümünde bulunan işyerlerinde iş imkanı sağlandığı, örgütün öğrenci yapılanmasında bulunan şahısların aidiyet ve bağlılık kazanmaları amacıyla bahse konu iş yerlerinde çeşitli etkinliklere davet edildiği, il dışına geziler düzenlendiği kaydedildi.

ANKARA'DA FETÖ VE DEAŞ SORUŞTURMALARINDA 18 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

DHA'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından aktardığı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nı hedef alarak içerisinde yuvalanan 12 şüpheli tespit edildi. Örgütün ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına iltisakı ve irtibatı olduğu belirlenen şüphelilerin, Ankara genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri belirlendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile daha önce ilişiği kesilen 2 albay, 3 binbaşı, 2 yüzbaşı, 3 üsteğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş olmak üzere 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yine DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada da 6 şüpheli tespit edildi. Örgüt mensuplarına yönelik geçmiş tarihlerde gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında elde edilen dijital materyallerin incelenmesi sonucu deşifre edilen örgütsel mesajlaşma uygulaması üzerinden haberleştikleri ve örgüt mensubu olduklarına dair dijital kayıtlar bulunan şüpheliler hakkında da gözaltı kararı verildi. İki soruşturmada toplam 18 şüphelinin, Ankara merkezli 7 ilde gözaltına alınması için çalışma başlatıldı.