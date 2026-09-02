HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da güneşli havaya yağmur molası! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Yaz aylarının son günlerine girilirken, sıcaklıklar da kademeli olarak düşüşe geçti. Bu hafta İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. Öte yandan Trakya ve Doğu Karadeniz hattında da sağanak yağış etkili olacak. İşte tüm detaylar...

İstanbul'da güneşli havaya yağmur molası! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de yaz aylarının son günlerine girildi. Hava sıcaklıklarının da kademeli olarak düşmesi beklenirken, bazı bölgelerde aşırı sıcaklar devam ediyor.

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun büyük bölümünde açık bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak. Aydın'da hava sıcaklığı 40, Antalya'da 39, Kahramanmaraş'ta 38 derece olacak.

İstanbul da güneşli havaya yağmur molası! Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı 1

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun bazı bölümlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İstanbul da güneşli havaya yağmur molası! Meteoroloji den sağanak yağış uyarısı 2

İSTANBUL'DA 1 GÜNLÜK YAĞMUR MOLASI

İstanbul'da da hafta boyunca güneşli bir havanın olması bekleniyor. Mega kent güneşli havaya 1 günlük ara verecek. 4 Eylül Cuma günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava, cumartesi ve pazar günü ise yerini güneşli havaya bırakacak.

ANKARA'DA HAVA DURUMU

Ankara'da hafta boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Bu hafta en yüksek sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi günü ise sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir'de ise aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Hafta boyunca sıcaklıkların bu seviyede sürmesi bekleniyor.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da beton mikseri devrildi: 1 yaralıAntalya’da beton mikseri devrildi: 1 yaralı
Plakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten menPlakada bant ile yapılan harf değişikliğine 140 bin TL ceza, 30 gün trafikten men

Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Orta Doğu yine yangın yeri! Bu kez ayaklanma çağrısı geldi

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay tahmin! Beşiktaş'ı yenerse...

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

ABD İran'ı vurdu: Altın düştü, petrol fırladı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.