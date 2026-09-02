İstanbul'da güneşli havaya yağmur molası! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Türkiye'de yaz aylarının son günlerine girildi. Hava sıcaklıklarının da kademeli olarak düşmesi beklenirken, bazı bölgelerde aşırı sıcaklar devam ediyor.

EGE, AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA AŞIRI SICAKLAR ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun büyük bölümünde açık bir hava hakim olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak. Aydın'da hava sıcaklığı 40, Antalya'da 39, Kahramanmaraş'ta 38 derece olacak.

BAZI BÖLGELERDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Yurdun bazı bölümlerinde ise sağanak yağış etkili olacak. Yapılan değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

İSTANBUL'DA 1 GÜNLÜK YAĞMUR MOLASI

İstanbul'da da hafta boyunca güneşli bir havanın olması bekleniyor. Mega kent güneşli havaya 1 günlük ara verecek. 4 Eylül Cuma günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlı hava, cumartesi ve pazar günü ise yerini güneşli havaya bırakacak.

Ankara'da hafta boyunca güneşli bir hava etkili olacak. Bu hafta en yüksek sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Cumartesi günü ise sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor.

İZMİR'DE HAVA DURUMU

İzmir'de ise aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Hafta boyunca sıcaklıkların bu seviyede sürmesi bekleniyor.