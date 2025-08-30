HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

İstanbul'da güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde polis ekipleri çok sayıda güzellik merkezine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 14 güzellik merkezi denetlendi, hanutçuluk yaptıkları belirlenen ve aralarında 3 iş yeri sahibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde polis ekipleri, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ruhsatsız sağlık hizmeti verme” suçlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 14 güzellik merkezine eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, hanutçuluk yaptıkları belirlenen ve aralarında 3 iş yeri sahibinin de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul da güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı 1

Denetimlerde ayrıca “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlarına ilişkin incelemeler yapıldı. Ruhsatsız sağlık hizmeti verdiği tespit edilen 3 iş yerine de yasal işlem uygulandı.

İstanbul da güzellik merkezlerine operasyon! Çok sayıda kişi gözaltına alındı 2

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, haklarında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralıDuble yolda iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Nesilden nesle saat ustalığıNesilden nesle saat ustalığı

Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece güzellik merkezi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Meğer daha kovulmadan önce anlaşmış! İşte Mourinho'nun yeni adresi

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Bitcoin için '8 kat artacak' iddiası! 'Hedef 1 milyon dolar' dedi, heyecan arttı

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Büyük skandal sonrası Meloni'den açıklama: Tiksiniyorum!

Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

Bağcılar'da kahreden haber! Motosikletle çarpışan profesyonel bisiklet sporcusu hayatını kaybetti

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

YÖK’ün baraj kararını iptal ettirdi, 837 kişi hukuk fakültesine girdi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.