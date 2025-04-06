İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alevler içinde kaldı

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 2874 plakalı Süleyman Sağlam’ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi.

ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ! 10 YOLCUYU HEMEN TAHLİYE ETTİ

O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otobüsteki yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)