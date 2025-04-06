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İstanbul'da hareketli dakikalar! İETT otobüsü alevler içinde kaldı

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Melih Kadir Yılmaz

İstanbul'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Bir İETT otobüsü yolcu almak için durduğu durakta yanmaya başladı. Durumu fark eden şoförün dikkati ise olası bir facianın önüne geçti. Şoför araçta bulunan 10 yolcuyu hızlı bir şekilde tahliye ederken, alev topuna dönen otobüs kullanılamaz hale geldi. O anlar ise kameralara yansıdı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında Ihlamurkuyu Mahallesi, Alemdağ Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 34 HO 2874 plakalı Süleyman Sağlam’ın kullandığı 522B numaralı İETT otobüsü, yolcu almak için durağa yanaşmak istedi.

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ŞOFÖRÜN DİKKATİ FACİAYI ÖNLEDİ! 10 YOLCUYU HEMEN TAHLİYE ETTİ

O sırada otobüsün motor kısmında alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför Sağlam, otobüste bulunan 10 yolcuyu tahliye ederek durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

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YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otobüse müdahale etmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından otobüsteki yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

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ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Maddi hasar meydana gelen otobüs çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken cadde bir süre sonra trafiğe açıldı. İETT otobüsünün alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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yangın Şoför İstanbul İETT otobüs
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