İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? İstanbul 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu sabah saatlerinde 10°C civarında olacak. Öğle ve akşam saatlerinde sıcaklık 16°C civarına yükselecek. Gün boyunca hava genellikle açık kalacak. Rüzgarlar hafif esintilerle sürpriz yapacak. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün demektir.

29 Nisan Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 14°C, gece ise 9°C civarında seyredecek. 30 Nisan Çarşamba günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece 10°C olacak. 1 Mayıs Perşembe günü de hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 16°C, gece 10°C olarak ölçülecek. 2 Mayıs Cuma günü hava yine açık olacak. Gündüz sıcaklık 17°C, gece ise 9°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava parçalı bulutlu bir görünüm sergileyecek. Gündüz sıcaklık 19°C, gece 14°C civarında olacak. 4 Mayıs Pazar günü hava açık kalacak. Gündüz sıcaklık 18°C, gece 14°C olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Bu dönem, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygundur. Rüzgarların zaman zaman hafif olabileceğini unutmamak önemlidir. Açık hava etkinlikleri planlarken rüzgarın etkisini dikkate almak faydalı olacaktır.

Hava sıcaklıklarının gündüz ve gece arasında belirgin farklar gösterebileceğini düşünmek gerekir. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde üzerinizi değiştirmek iyi bir fikir olabilir. Hava koşullarının zaman zaman değişebileceğini de akılda tutmak önemlidir. Planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmek ve esnek olmak faydalı olacaktır.