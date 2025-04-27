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İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı

İstanbul'da artçılar devam ediyor. Akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi. Merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.

İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Recep Demircan

İstanbul'da 23 Nisan'daki 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası Marmara Denizi'nde peş peşe depremler meydana gelmeye başladı. Depremler paniğe yol açarken Kandilli Rasathanesi artçıların sayısını 445 olarak duyurmuştu.

AFAD DUYURDU

İstanbul'da akşam saatlerinde bir deprem daha meydana geldi. Paniğe yol açan depremle ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

AFAD saat 22.43'te meydana gelen depremin merkez üssünü Büyükçekmece açıkları büyüklüğünü 3.5 olarak duyurdu.

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ELAZIĞ'DA 4.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 21.09'da da Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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deprem İstanbul afad
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