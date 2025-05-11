İstanbul'da iğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü... "Bir daha sakın çocukları kucağına alma"

Mide bulandıran olayın adresi İstanbul oldu. Bir adamın, mahalledeki bir çocuğu kucağına aldığını gören kadın duruma çok sert tepki gösterdi ve yaşananları kayıt altına aldı.

"BİR DAHA SAKIN ÇOCUKLARI KUCAĞINA ALMA"

Adama "Çocuğu elinden bırak sakın bir daha da alma o çocuğu. Bir daha sakın çocukları kucağına alma" diyerek tepki gösteren kadın daha sonra ise çocuğu da uyardı.

"SEN NİYE TANIMADIĞIN İSANLARIN KUCAĞINA OTURUYORSUN"

Adamın sapık olduğunu belirten kadın, çocuğa da "Sen niye milletin kucağına oturuyorsun, tanımadığın insanların. Bir daha sakın. Sakın bir daha tanımadığın insanların kucağına oturma. Ablacım sen iyi misin? Niye oturuyorsun onun kucağına. Sapık o" şeklinde konuştu.

OLAY YERİNDEN UZAKLAŞTI

Kadının tepkisi sonrası oturduğu kaldırımdan kalkan adam olay yerinden uzaklaştı. Adam uzaklaştığı esnada ise "Ona söyle, bana deme" dedi. Olay anına ilişkin görüntü ise sosyal medyada hızla yayıldı. Videoda, 'Çocuklarınızı koruyun' ifadesi yer aldı.