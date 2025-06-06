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İstanbul'da kaçak kurban kesimlerine dronla denetim

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanırken bazı belediyeler ilçelerindeki kaçak kesimleri önlemek için havadan dronla denetimler yaptı.

İstanbul'da kaçak kurban kesimlerine dronla denetim

Kurban Bayramı'nın birinci gününde kurban satış ve kesim noktalarında yoğunluk yaşanırken bazı belediyeler ilçelerindeki kaçak kesimleri önlemek için havadan dronla denetimler yaptı.

Kent genelindeki camilerde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar, kurban vazifelerini yerine getirmek için belediyelerin kesim alanlarına gitti.

Belediyeler ise kaçak kurban kesimlerinin önüne geçmek için çeşitli tedbirleri hayata geçirdi.

HAVADAN DENETİM

Maltepe Belediyesi, sokaklarda kurban kesimlerinin önüne geçmek için dronla havadan denetim yaptı.

Kaçak kesim yapıldığı tespit edilen yerlere zabıta ekipleri yönlendirildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri de kurban kesim alanları dışında yapılabilecek sağlıksız kesimleri önlemek için ilçeyi dronla denetledi.

Tespit edilen yerlere zabıta ekipleri yönlendirilirken kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlar hakkında işlem yapıldı.

Kaçan kurbanlıklar için özel müdahale timi kuran belediye yetkilileri, 8 farklı kesimhanede ambulans ve sağlık ekiplerini hazır bekletti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı
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