İstanbul'da kadınlar arasında 'çıplak giyinme' kavgası: Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. İddiaya göre bir kadının yoldan geçen bir başka kadının giyim tarzına tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

"POLİS ÇAĞIRIN" DİYE FERYAT ETTİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, giyim tarzına tepki gösteren kadın, diğer kadın yerdeyken saçını çekip darbetmeye devam etti. Bu sırada yerdeki kadın "Polisi çağırın" diye bağırdı.

YERDEN ZOR KALKTI

Gerginlik vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yere düşen kadın bir başka vatandaşın yardımıyla kalktı.

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.