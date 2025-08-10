HABER

İstanbul'da kadınlar arasında 'çıplak giyinme' kavgası: Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı

Hazar Gönüllü

İstanbul'da iki kadın arasındaki kavganın görüntüleri sosyal medyada ses getirdi. Yere düşen kadına saldıran kadının "Böyle çıplak gezmeyin, çocuklarımız var" demesi üzerine başladığı öne sürülen gerginlik başka vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde akılalmaz anlar yaşandı. İddiaya göre bir kadının yoldan geçen bir başka kadının giyim tarzına tepki göstermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşünce ortalık karıştı.

İstanbul da kadınlar arasında çıplak giyinme kavgası: Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı 1

"POLİS ÇAĞIRIN" DİYE FERYAT ETTİ

Sosyal medyada gündem olan görüntülerde, giyim tarzına tepki gösteren kadın, diğer kadın yerdeyken saçını çekip darbetmeye devam etti. Bu sırada yerdeki kadın "Polisi çağırın" diye bağırdı.

İstanbul da kadınlar arasında çıplak giyinme kavgası: Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı 2

YERDEN ZOR KALKTI

Gerginlik vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yere düşen kadın bir başka vatandaşın yardımıyla kalktı.

İstanbul da kadınlar arasında çıplak giyinme kavgası: Akılalmaz iddia sonrası ortalık karıştı 3

O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Bahçelievler kavga giyim Kadın
