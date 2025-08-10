Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri'de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti

Evin kan gölüne döndüğü olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur Karakaya ile 2 çocuğunun annesi Neşe Karakaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ÖNCE EŞİNİ, SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışma sırasında Onur Karakaya, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur Karakaya ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı Onur Karakaya hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır