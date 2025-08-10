HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri'de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti

Kayseri'de gece yarısı korkunç bir olay yaşandı. Onur Karakaya adlı şahıs, 2 çocuk annesi eşi Neşe Karakaya'yla tartıştıktan sonra tabancayla öldürdü. Karakaya daha sonra aynı silahla intihar etti.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri'de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti

Evin kan gölüne döndüğü olay Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur Karakaya ile 2 çocuğunun annesi Neşe Karakaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 1

ÖNCE EŞİNİ, SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışma sırasında Onur Karakaya, tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 2

KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 3

Sağlık ekipleri Neşe Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur Karakaya ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 4

Ağır yaralı Onur Karakaya hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 5

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 6

Evde ortalık kan gölüne döndü! Kayseri de gece yarısı korkunç olay: Eşini öldürüp intihar etti 7

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düzce’de 440 hızlı sürücü radara girdiDüzce’de 440 hızlı sürücü radara girdi
Erzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kazaErzurum’da jandarma bölgesinde 37 trafik kaza

Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar kadın cinayeti Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Bodrum'da ortaya çıktı... Aysun Kayacı'nın son hali konuşuluyor

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Gece yarısı ortalık karıştı! Ederson'dan G.Saray hamlesi... Taraftarı uyku tutmadı!

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı! Suçlamalar rüşvet, casusluk ve FETÖ'ye yardım

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

Gece yarısı dehşeti! Bir il bu olayı konuşuyor

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

İsrail'de tarihi, hükümet karşıtı protesto!

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

Şef, Miço, Marduk… Hepsinin kod adı var! Birbirlerini bile tanımıyorlar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.