HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul'da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü

İstanbul Arnavutköy'de İran uyruklu Masoud Nazari evine gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Nazari, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü

Arnavutköy'deki silahlı saldırı dün akam saat 20.30 sıralarında İslambey Mahallesi Salih Sokak’ta meydana geldi. İran uyruklu Masoud Nazari evine doğru yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü 1

SALDIRGAN KAYIPLARA KARIŞTI

Saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin çalışmalarında saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Nazari ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü 2

Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarda bulunurken öte yandan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

İstanbul da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü 3

İstanbul da kanlı pusu! İran uyruklu kişi evine giderken öldürüldü 4

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genel merkeze kızdılar! Kendilerini CHP binasına kilitledilerGenel merkeze kızdılar! Kendilerini CHP binasına kilitlediler
Güney Afrika, 'soykırımcı İsrail' davasında ısrarcıGüney Afrika, 'soykırımcı İsrail' davasında ısrarcı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arnavutköy İran silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.