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  4. İstanbul'da kar etkili oldu! AKOM'dan bir uyarı daha: Bu gece ve yarına dikkat!

İstanbul'da kar etkili oldu! AKOM'dan bir uyarı daha: Bu gece ve yarına dikkat!

12.02.2025 20:10
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinden sonra etkisini yitirecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'ndan (AKOM) İstanbullulara uyarı geldi. AKOM, bu gece ve yarın sabah yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul'da kar etkili oldu! AKOM'dan bir uyarı daha: Bu gece ve yarına dikkat!

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'u etkisi altına alan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesinin beklendiği belirtildi.

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HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNE DÖNECEK

Meteorolojik tahminlere göre, sıcaklığın bu gece ve 13 Şubat Perşembe sabah saatlerinde 0-3 derece aralığında seyredeceği kaydedilen açıklamada, öğle saatlerinden itibaren hava sıcaklığının artarak mevsim normallerine ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

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BU GECE VE YARINA DİKKAT!

Açıklamada, bu gece ve yarın sabah saatlerinde yollarda, meydanlarda ve üst geçitlerde buzlanma ile don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtilerek, İBB ekiplerinin tuzlama çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul AKOM
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