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İstanbul'da kar yağacak mı? 5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken, uyarı da geldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
15.03.2025 15:38
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İstanbul'da kar yağacak mı? sorusuna yanıt aranırken; sıcaklıkların 20 derecinin üzerine çıktığı kentte, uzmanlar kara kışın geri geleceğini söylüyor. 5 günde hem kışı hem yazı yaşayacak olan İstanbul için 'rekor kırılabilir' yarısında bulunan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, merakla beklenen soruya da yanıt verdi. "Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor" diyen Şen, gelecek soğuk havanın etkisini ne zaman kaybedeceğini de açıklayarak, tarih verdi.

İstanbul'da kar yağacak mı? 5 günde iki mevsim yaşanacak... 110 yılın rekoru beklenirken, uyarı da geldi

İstanbul hava durumu herkesi şaşkına çeviriyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı kent için 'soğuk hava geliyor' uyarıları peş peşe gelirken; bu kez de "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu gündeme geldi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken; "İstanbul'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt verdi.

İSTANBUL'DA 110 YILIN SICAKLIK REKORU KIRILABİLİR

İstanbul'da hafta sonu sıcaklıkların yükselmesiyle 110 yılın rekorunun kırılması bekleniyor. Salı günü ve devamındaki günlerde ise hava birden soğuyacak ve yağış görülecek. Megakentte 5 gün içinde iki mevsim yaşanacak.

İstanbul'da hava nasıl olacak? sorusuna yanıt veren CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şunları söyledi:

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"İLK KEZ MART AYININ SICAKLIK REKORUNU KIRABİLİRİZ"

"Bugün için yaz geldi diyebiliriz. Aşırı sıcak diyebiliriz mart ayı için. Normalde ortalama sıcaklık 12-13 derece. Şimdiye kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık 27,5 derece. Yarın 28-29 dereceler görülebilir.

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29 derece olunca rekoru kırılacak. İlk kez Mart ayının sıcaklık rekorunu bugün ve yarın kırma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sıcaklığı haziran temmuz aylarında görüyorduk. Ankara daha sıcak. Orada daha yüksek olasılıkla 27-28 derece ile rekor kırılacak.

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SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Olağanüstü sıcaklık var iki gündür ama Salı gününden itibaren soğuk geliyor. 5 gün içinde iki mevsimi bir yaşayacağız. Salı ve salı akşamından itibaren Marmara'ya yağmur geliyor, Anadolu'nun birçok yerine karla karışık yağmur ve kar geliyor. Salı ve Çarşamba günü Anadolu'nun büyük bölümünde 20 dereceye varan sıcaklık düşüşleri olacak.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da kar göremeyiz. Yükseklerde karla karışık yağmur olabilir ama o da zor bir ihtimal. İstanbul'da sıcaklık 8 derece civarına düşecek salı günü. Çarşamba da 7-8 derce civarında. Karla karışık yağmur sıcaklığı bu, kar için onun altına düşmesi lazım. Anadolu'da da karla karışık yağmur var. Ankara'da çarşamba perşembe günü büyük ihtimal kar yağışı var.

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TARİH VERDİ: KARA KIŞ HAVASI BİTECEK

Önümüzdeki hafta cumartesi gününe kadar hava kış havası.

İDDİALARA YANIT: "ASPARAGAS BİR KONU"

Şile'ye baktığınızda denize girenler de vardır bugün. Sıcaklık 29 dereceden 7 dereceye kadar düşecek Ankara'da. Salı akşamı İstanbul'da gök gürültülü, sağanak yağış göreceğiz. Bugün İstanbullular bütün sokakları dolaşsın. Toz tartışması da asparagas bir konu."

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul Orhan Şen sıcaklık
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