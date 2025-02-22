İstanbul'da kar yağışı soğuk havayı da getirdi! Bu gece donacağız: Eksi 4 dereceye hazır olun!

İstanbul 4 gündür kar yağışına adeta teslim oldu. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren mega kentte, Çarşamba günü başlayan kar yağışı nedeniyle okullar perşembe ve cuma günleri tatil edildi, birçok sefer iptalleri yaşandı. Hafta sonu da etkisini gösteren kar yağışı beraberinde de dondurucu soğukları getirdi.

İSTANBUL'DA SICAKLIK EKSİ 4 DERECEYE DÜŞECEK

Devam eden kar yağışının bu gece tipi şekline dönmesi beklenirken; hava sıcaklığının da ciddi derecede düşeceği açıklandı. Meteoroloji'nin son hava durumu tahminine göre; İstanbul'da gece saatlerinde hissedilen sıcaklık eksi 4 derecelerde olacak.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kar yağışının bir gün daha etkisini daha etkisini artırarak devam edeceğini hatırlattı.

Yetkililer, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı uyardı.

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U NE ZAMAN TERK EDECEK?

Kenti esir alan kuvvetli kar yağışının, pazartesi etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.