İstanbul'da kar yarın da devam edecek mi? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı dün gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da birçok nokta beyaza büründü. "İstanbul'da kar yeni haftada da devam edecek mi?" sorusunun yanıtı merak ediliyordu. Meteoroloji'den İstanbul için yeni bir açıklama geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar etkisini gösterdi. Megakentte birçok yer beyaza büründü. Özellikle Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Beykoz, Çekmeköy, Sultanbeyli ve Sancaktepe ile Kartal ve Maltepe'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Avrupa Yakası'nda ise kar Silivri ve Çatalca'da etkisini gösterdi.

İSTANBUL'DA KAR YARIN DA DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yeni haritalı hava durumu raporunda, İstanbul için yeni bir uyarı yapıldı. Buna göre pazartesi günü megakentte kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor.

BİR AÇIKLAMA DA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GELDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre;

18 Ocak 2026 Pazar günü,

Batı Karadeniz'de halen devam eden kar yağışlarının, Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın'ın doğu ve Sinop'un batısında kuvvetli; iç ve yüksek kesimlerde yer yer yoğun olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkari il geneli, Siirt ve Şırnak'ın doğu, Bitlis ve Van'ın güney ilçeleri ile Batman'ın kuzeyinde (Sason) kuvvetli, yer yer yoğun olması bekleniyor.

Vatandaşlarımızın başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi ve çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 5°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

RİZE °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -5°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, -1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BATMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

