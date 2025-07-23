İstanbul'da kavurucu sıcaklar alarm veriyor: Rekor sıcaklıklar kapıda!

Afrika Sıcakları İstanbul'u Esir Aldı: Hissedilen Sıcaklık 50 Dereceyi Aştı, Vatandaşlar Zor Anlar Yaşıyor

İstanbul, 23 Temmuz 2025 - İstanbul'da yaşayanlar, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle adeta kavruluyor. Meteoroloji uzmanları, kentte hissedilen sıcaklığın 50 dereceyi aştığını ve rekor sıcaklıkların görülebileceğini belirterek vatandaşları uyardı. Özellikle öğle saatlerinde güneşin en dik açıyla geldiği zaman dilimlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların daha da dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

50 DERECEYİ BULDU

Dün Maslak, Sancaktepe, Eyüpsultan ve Çekmeköy gibi semtlerde gölgede 38 derece olarak ölçülen sıcaklık, güneş altında 50 dereceyi buldu. Vatandaşlar serinlemek için parklarda ve gölgelik alanlarda yoğunlaşırken, geceyi sokakta geçirmek zorunda kalanlar oldu. Bugün ise sıcaklıkların daha da artması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı 41 dereceye kadar yükselecek.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da sıcak hava dalgasıyla ilgili bir açıklama yaptı. AKOM, Afrika kökenli sıcak hava dalgasının İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini artıracağını bildirdi. Açıklamada, İstanbul'da sıcaklıkların öğle saatlerinde 39 derece civarında seyretmesi ve bazı ilçelerde 40 derecenin üzerine çıkmasıyla bugün haftanın en sıcak günü olacağı belirtildi. Akşam saatlerinden itibaren ise kuzeyli yönlerden esecek poyrazın, pazara kadar aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre şiddetinde esmesi bekleniyor. Poyraz gündüz sıcaklığın aşırı yükselmesini engellese de havadaki nem oranının yüzde 40 ile yüzde 85 arasında artmasına neden olacak. Bu sebeple bunaltıcı sıcakların pazara kadar devam edeceği belirtiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, bol su içilmesi, hafif ve serinletici yiyecekler tüketilmesi, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkılmaması ve serin ortamlarda bulunulması tavsiyesinde bulunuyor. Ayrıca, araç içerisinde çocukların ve hayvanların kesinlikle bırakılmaması gerektiği de önemle hatırlatılıyor.

İstanbul'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar için riskin yüksek olduğu bu günlerde, sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinilmemesi önem taşıyor. Sıcak havanın etkisinin pazar gününe kadar sürmesi beklenirken, İstanbulluların bu süreci en az hasarla atlatabilmesi için tedbirli davranması gerekiyor.