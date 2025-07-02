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İstanbul'da korku dolu anlar! Tekne yan yattı, gazeteciler tehlike atlattı

İstanbul'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinliklerini takip eden gazetecileri taşıyan tekne, seyir halindeyken yan yattı. Teknedeki gazeteciler tehlike atlattı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Tekne yan yattı, gazeteciler tehlike atlattı

Silivri'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında Silivri Limanı'nda resmi tören düzenlendi. Silivri Liman Başkanlığı’nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan program, Silivri Limanı'ndan tekneyle denize açılan protokol üyelerinin deniz şehitleri anısına suya çelenk bırakması ile sona erdi.

TEKNE YAN YATTI

Programı takip etmek için ayrı bir tekne ile denize açılan basın mensupları, tören sırasında tehlike atlattı. Basın mensuplarını taşıyan tekne, seyir halindeyken yan yattı. Kaptanın manevrası ile hasar görmeden düzelen teknedeki basın mensupları, yaşadıkları korkuyu kameraları ile kayda aldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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