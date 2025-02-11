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  4. İstanbul'da korkunç olay! TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç olay! TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

11.02.2025 18:50
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İstanbul'da yol üzerine arızalanan TIR'ı kontrol etmek için altına giren sürücü, aracın kontrolsüz şekilde hareket etmesi sonucu TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da korkunç olay! TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaza saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan TIR'ın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu. Arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi. Bu sırada TIR kontrolsüz bir şekilde hareket etti. Sürücü K.Y., TIR'ın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı.

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EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tır
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