Önce paylaşıldı sonra silindi ama... Hilmi Türkmen'in çocukları şirket kurup, dönerci olmuş!

Türkiye'nin günlerdir fon skandalını konuşuyor. AK Partili bazı isimler için ortaya atılan iddialar gündem olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gereken yapılacaktır" diyerek noktayı koymuştu.
Fon soruşturmasında adı geçen AK Partili isimlerle ilgili gündem sürerken; sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi ise dikkat çekti.
İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Sinem Dedetaş karşısında kaybeden AK Partili Hilmi Türkmen’in çocukları ticarete atıldığı ortaya çıktı.
Hilmi Türkmen
Halihazırda MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde dönerci açtığı öğrenildi.
Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz geçen günlerde sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
Söz konusu fotoğraf karesinin altına devam eden fon soruşturması ve iddialara atıfta bulunarak tepkiler geldiği görüldü. "Bari şu zamanda paylaşmayın" yorumu dikkat çekerken, Poyraz kısa süre sonra paylaşımını sildi.
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