Önce paylaşıldı sonra silindi ama... Hilmi Türkmen'in çocukları şirket kurup, dönerci olmuş!

Türkiye'nin günlerdir fon skandalını konuşuyor. AK Partili bazı isimler için ortaya atılan iddialar gündem olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gereken yapılacaktır" diyerek noktayı koymuştu.

PAYLAŞILAN FOTOĞRAF KARESİ DİKKAT ÇEKTİ

Fon soruşturmasında adı geçen AK Partili isimlerle ilgili gündem sürerken; sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf karesi ise dikkat çekti.

HİLMİ TÜRKMEN'İN ÇOCUKLARI ŞİRKET KURUP, DÖNERCİ OLDU

İki dönem Üsküdar Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerini Sinem Dedetaş karşısında kaybeden AK Partili Hilmi Türkmen’in çocukları ticarete atıldığı ortaya çıktı.



Hilmi Türkmen

Halihazırda MKYK Üyesi olan Hilmi Türkmen’in oğulları Yusuf ve Yunus Türkmen’in İstanbul Finans Merkezi’nde dönerci açtığı öğrenildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Eski Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz geçen günlerde sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “Hilmi Türkmen’in kıymetli oğlu Yunus Türkmen’in, İstanbul Finans Merkezi’nde hizmete açtığı Paşa Döner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Rabbim bol ve bereketli kazançlar nasip etsin. İşleri daim, müşterileri bol olsun. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

"BARİ ŞU ZAMANDA PAYLAŞMAYIN"

Söz konusu fotoğraf karesinin altına devam eden fon soruşturması ve iddialara atıfta bulunarak tepkiler geldiği görüldü. "Bari şu zamanda paylaşmayın" yorumu dikkat çekerken, Poyraz kısa süre sonra paylaşımını sildi.