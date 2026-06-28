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İstanbul'da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yüzlerce balığın toplu halde ölmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar sonrası bölgeye sevk edilen AFAD, sudan numune alarak inceleme başlattı.

İstanbul'da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, sahille bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen bir nedenle ölen yüzlerce balık kıyıya vurdu.

İstanbul da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı 1

CANSIZ ŞEKİLDE SU YÜZEYİNE ÇIKTILAR!

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy Kennedy Caddesi'nde bulunan Bakırköy Sahil Parkı'nın yanındaki Çırpıcı Deresi'nin denizle birleştiği noktada yaşandı.

Akşam saatlerinde balıkların cansız bir şekilde su yüzeyine vurduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu.

İhbar üzerine belirtilen adrese Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri sevk edilerek çalışma başlattı.

İstanbul da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı 2

AFAD İNCELEME BAŞLATTI

Ekiplerin çevreye şerit çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz etmek üzere laboratuvara götürdü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı ve balıkların akşam saatlerinde ölmeye başladığı belirtildi.

İstanbul da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı 3

İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

İstanbul da korkutan görüntü! Toplu ölümler görüldü: AFAD inceleme başlattı 4

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
balık İstanbul Bakırköy
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