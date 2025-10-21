HABER

İstanbul'da korkutan manzara: Dere siyaha büründü!

İstanbul Avcılar'da Küçükçekmece Gölü'ne dökülen bir derenin rengi, çevresine moloz yığınları ve çöplerin atılmasından dolayı koyulaştı. Kirliliğin boyutu havadan çekilen görüntüler sonrası ortaya çıktı.

Çevresine moloz yığınları ve çöplerin atıldığı Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere rengi kirlilikten dolayı siyahlaştı. Kirlilik havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 1

Avcılar Firüzköy Mahallesinde, Küçükçekmece Gölü'ne dökülen dere kirlilik saçıyor. Dere çevresinde yüzlerce metrekare alana moloz yığınları ve çöplerin atıldığı, koltuktan araba lastiğine kadar bir çok çöpün yer aldığı görüldü.

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 2

Temizlenmeyen dere çevresinde otlayan koyunlar da havadan çekilen görüntülere yansıdı. Derenin rengi kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken, çevresinde ise ağır lağım kokusu var.

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 3

Şehrin içinde atıl kalmış bölgeden geçen dere çevresinde sanayi atıklarını da göle taşıyor.

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 4

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 5

İstanbul da korkutan manzara: Dere siyaha büründü! 6

Kaynak: İHA

Avcılar
