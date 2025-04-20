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İstanbul'da korkutan yangın! Sokağa döküldüler

Sultangazi'de sabah saatlerinde bir binanın çatısında başlayan yangın büyüyerek yan binaya sıçradı. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü.

İstanbul'da korkutan yangın! Sokağa döküldüler

Sultangazi 50. Yıl Mahallesi 2066 Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyerek tüm çatıyı saran yangında alevler bitişikte bulunan binaya da sıçradı.

Vatandaşlar panikle sokağa dökülürken, bir yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, her iki binanın çatısında ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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