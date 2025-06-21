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İstanbul'da kritik zirve! İran da katılıyor... Bakan Fidan net konuştu: "Bölgemizde İsrail sorunu var"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı. İsrail-İran savaşının da masada olacağı kritik zirvenin açılış konuşmasını yapan Bakan Fidan, "İsrail bölgeyi bir felakete sürüklüyor. Biz ümmeti bir bütün olarak görüyoruz. Her türlü diplomatik adımı destekliyoruz" dedi.

İstanbul'da kritik zirve! İran da katılıyor... Bakan Fidan net konuştu: "Bölgemizde İsrail sorunu var"
Devrim Karadağ

İsrail-İran Savaşı dokuzuncu gününe girerken İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi ülkeler bugün İstanbul'da bir araya geldi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi’nin 51’inci oturumunun ana teması “Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı” olurken; 40’tan fazla ülkenin Dışişleri Bakanı kritik zamanlamayla yapılan bu toplantı için yerini aldı.

Toplantıda İİT üyesi 57 ülkenin yanı sıra bağlı kuruluşlar, gözlemci ülkeler ve diğer uluslararası teşkilatlardan 1000 civarında katılımcı bulunuyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI DA KATILIYOR

İsrail ile savaşta olan İran'ın Dışişleri Bakanı Arakci da toplantı için İstanbul'a geldi ve yerini aldı.

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AÇILIŞ KONUŞMASINI BAKAN FİDAN YAPTI

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki kritik toplantının açılış konuşmasını ise Dıişişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı.

Bakan Fidan şunları söyledi:

İSRAİL BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLÜYOR

Zulmün karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Çözüm arayışlarımızla bölgesel sahiplenmeyi gerçekleştirmeliyiz. İsrail bölgeyi topyekün felakete sürüklüyor. Başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların işlevsizliği Gazze'de kendini göstermiştir. İslam ülkeleri adaleti savunan hakkı önceleyen bir sistemin inşasına öncülük etmek zorundadır. İçinden geçilmekte olan dönemde İslam herkesin gerekli duyduğu rehberliği sağlamaktadır. Bu sorun ne filistin ne Lübnan ne Yemen ne de İran sorunudur. Bu sorun açık açık İsrail sorunudur.

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İSRAİL'İN İRAN'A GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SALDIRILARI KINIYORUZ

İsrail tarafından İran'a gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bu hukuk dışı saldırılara son verilmesi gerekmektedir. Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde gerilimin azalması için gerekli adımları atıyoruz. İsrail'in amacı Filistinlileri evlerinden sürmek ve iki devletli çözüm vizyonunu ortadan kaldırmaktır. Gazze'ye insani erişimin sağlanması önceliğimizdir. Katar ve Mısır'a ateşkes konusunda teşekkür etmek istiyorum. Filistin topraklarında devam eden işgalin bölgemizdeki çatışmaların kökeni olduğu çok daha net hale gelmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye Hakan Fidan
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