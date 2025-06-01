HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

İstanbul'da polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların emniyetli şekilde seyahat edebilmeleri için yollardaki denetimlerini artırdı, helikopter destekli uygulama yaptı.

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yapılan denetimlere helikopter de destek verdi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelindeki ana arterler denetlendi.

Mahmutbey gişelerden başlayarak TEM Otoyolu üzerinden İstanbul çıkışına kadar gerçekleştirilen kontrollerde, kural ihlali yapan, hız sınırını aşan sürücüler helikopterle tespit edildi.

Denetimlerde, hatalı oldukları belirlenen sürücüler, kara yolundaki ekiplerce durdurularak cezai işlem uygulandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anamur’da kaçakçılıkla mücadele: 3 şüpheli yakalandıAnamur’da kaçakçılıkla mücadele: 3 şüpheli yakalandı
Asgari ücret için ses getirecek çağrı! Tarih de verdiAsgari ücret için ses getirecek çağrı! Tarih de verdi

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Enflasyon verisi öncesi zamlı maaşlarını tek tek söyledi! 'En düşük emekli maaşı...'

Arda Turan ilk transferini gerçekleştiriyor! Hem de Fenerbahçe'den...

Arda Turan ilk transferini gerçekleştiriyor! Hem de Fenerbahçe'den...

İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim!

İşçiler ve belediye başkanı arasında gerilim!

Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması! "Konum itibarıyla endişe verici"

Naci Görür'den Bingöl depremi açıklaması! "Konum itibarıyla endişe verici"

Ukrayna, Rus bombardıman uçaklarını vurduğunu duyurdu

Ukrayna, Rus bombardıman uçaklarını vurduğunu duyurdu

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'de teslim oldu!

Beşiktaş'taki evinde öldürdü, Kocaeli'de teslim oldu!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.