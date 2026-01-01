İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de yeniden başlandı.

KAR YAĞIŞI KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırırken, yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy'ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU SÜRECEK

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Arnavutköy’de kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kar yağışı öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı ve çevresinde de etkili oldu. Pistlerin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, yetkililer hava trafiğinin olumsuz etkilenmediğini bildirdi. Uçuşların planlandığı şekilde devam ettiği öğrenildi.