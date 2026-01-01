HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi?

İçerik devam ediyor

İstanbul’da kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kent genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı özellikle Arnavutköy’de yoğunlaştı. Detaylar haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından dün gece saatlerinde İstanbul'un birçok noktasında aralıklarla etkili olan kar yağışı Arnavutköy'de yeniden başlandı.

İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi? 1

KAR YAĞIŞI KISA SÜREDE ETKİSİNİ ARTIRDI

Öğle saatlerinde başlayan yağış kısa sürede etkisini artırırken, yerler hızla beyaza büründü. Arnavutköy'ün yüksek kesimleri ve mahalle araları karla kaplandı. Kar yağışıyla birlikte bazı vatandaşlar dışarı çıkarak fotoğraf çekti. İlçede kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi? 2

KAR YAĞIŞI GÜN BOYU SÜRECEK

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Arnavutköy’de kar yağışının gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi? 3

İSTANBUL HAVALİMANI’NDA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kar yağışı öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı ve çevresinde de etkili oldu. Pistlerin bazı bölümleri yer yer beyaza bürünürken, yetkililer hava trafiğinin olumsuz etkilenmediğini bildirdi. Uçuşların planlandığı şekilde devam ettiği öğrenildi.

İstanbul’da lapa lapa yağıyor: O ilçe beyaza büründü! Uçuşlar iptal mi? 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer’in yüksek kesimleri karla kaplandıSarıyer’in yüksek kesimleri karla kaplandı
Kar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdıKar, tipi, soğuk dinlemedi, AFAD 400 metre sırtında taşıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Arnavutköy havalimanı istanbul kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.