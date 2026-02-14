HABER

Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı: 1 yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde direğe çarpan otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Develi Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında, A.Y.İ. yönetimindeki 51 AR 859 plakalı otomobil sürücüsüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

OTOMOBİL İKİYE KATLANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından A.Y.İ.’yi ambulansla Develi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

