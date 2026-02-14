HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbul'da mobilya mağazasında yangın

Sultangazi'de 2 katlı mobilya mağazasının atölye bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi.

İstanbul'da mobilya mağazasında yangın

Esentepe Mahallesi Gamas Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı mobilya mağazasının üst katındaki atölye bölümünde saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

İNCELEME BAŞLATILDI

İş yerine dolan yoğun duman, kepenklerin kırılması ile tahliye edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mudanya yolunda korkutan araç yangınıMudanya yolunda korkutan araç yangını
Bursa'da acı olay! Motosiklet sürücü hayatını kaybettiBursa'da acı olay! Motosiklet sürücü hayatını kaybetti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Trabzon'da gol yağmuru olan gecede zafer Fenerbahçe'nin!

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.