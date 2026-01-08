HABER

İstanbul'da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı

İstanbul güne şiddetli lodosla başladı. Megakentte hızı yaklaşık 80 kilometreye ulaşan lodos, hayatı olumsuz etkiliyor. Boğaz hattında metrelerce yükseliğe ulaşan dalgalar gemi trafiğini de etkiledi. Bazı gemilerin şiddetli lodos yüzünden demir alarak bekledikleri de görüldü. Vatandaşlar lodosun etkisiyle bazı noktalarda yürümekte bile zorlandı. İstanbul Valiliğinden de lodos fırtınası hakkında uyarı geldi. Yalova'da ise tersaneler bölgesinde dev bir vincin rüzgardan devrildiği görüldü.

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul’da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı.

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 1

DALGALAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu.

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 2

GEMİLER DEMİR ATIP BEKLEDİ

Fatih Yedikule sahili açıklarında ise şiddetli lodos nedeniyle gemilerin demir atarak bekledikleri görüldü.

FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI

Etkili olan şiddetli lodosa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekme yarışına girdi.

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 3

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle ıslandığı görüldü.

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 4

VALİLİKTEN UYARI

Kuvvetli lodos ve sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği bir uyarı paylaştı.

Valilikten yapılan paylaşım şu şekilde:

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 5

DEV VİNÇ BÖYLE DEVRİLDİ

Yalova'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 6

İstanbul da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı 7
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

