İstanbul'da lodos esareti! Hızı 80 kilometreyi buldu: Vatandaşlar yürümekte bile zorlandı

Marmara Bölgesi genelinde etkili olan şiddetli lodos, İstanbul’da yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatte 80 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle sahil kesimlerinde dalgalar etkisini artırdı.

DALGALAR ZOR ANLAR YAŞATTI

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, bazı bölgelerde dalgakıranları aşarak sahil bandına taştı. Sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar rüzgar ve dalgalar nedeniyle zor anlar yaşarken, zaman zaman tehlikeli görüntüler oluştu.

GEMİLER DEMİR ATIP BEKLEDİ

Fatih Yedikule sahili açıklarında ise şiddetli lodos nedeniyle gemilerin demir atarak bekledikleri görüldü.

FOTOĞRAF ÇEKME YARIŞI

Etkili olan şiddetli lodosa aldırış etmeyen bazı vatandaşlar cep telefonu ile fotoğraf çekme yarışına girdi.

Bazı vatandaşların ise kıyıya vuran dev dalgalar nedeniyle ıslandığı görüldü.

VALİLİKTEN UYARI

Kuvvetli lodos ve sağanak yağışla ilgili İstanbul Valiliği bir uyarı paylaştı.

Valilikten yapılan paylaşım şu şekilde:

DEV VİNÇ BÖYLE DEVRİLDİ

Yalova'da tersaneler bölgesinde vinç devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır