İstanbul'da metrobüs çilesi: Arızalar ve yoğunluk İstanbulluları perişan etti

Avcılar'daki Arıza ve Genel Hat Aksaklıkları Sabah Saatlerinde Kaosa Neden Oldu

İstanbul'da toplu taşımanın en önemli ayaklarından biri olan metrobüs hattı, 11 Kasım 2025 sabahı yaşanan arızalar ve aksaklıklar nedeniyle İstanbullulara kabus yaşattı. Özellikle Avcılar Şükrübey durağında meydana gelen bir metrobüs arızası, Söğütlüçeşme istikametinde sefer yapan araçlarda büyük aksamalara neden oldu. Arızalanan metrobüsün yol açtığı uzun kuyruklar, diğer metrobüslerin de ilerlemesini engelledi ve duraklarda aşırı yoğunluk oluştu. Sabahın erken saatlerinde işlerine yetişmek isteyen vatandaşlar, duraklarda adeta mahsur kaldı. Metrobüslerin gecikmeli gelmesi ve aşırı kalabalık olması nedeniyle birçok kişi işine geç kalırken, bazıları ise alternatif ulaşım yollarına yönelmek zorunda kaldı. Sosyal medyada da tepkilerini dile getiren İstanbullular, metrobüs hattındaki bu tür sorunların sıklıkla yaşanmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdiler. İETT yetkilileri, arızanın giderilmesi için çalışmaların başlatıldığını ve seferlerin normale dönmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı. Ancak arızanın giderilmesine rağmen, duraklardaki yoğunluğun ve oluşan trafik sıkışıklığının etkisi uzun süre devam etti. İETT'den yapılan açıklamada, "Metrobüs hattımızda yaşanan aksaklık giderildi. Güzergah üzerinde oluşan trafik ve duraklarda yaşanan yoğunluğa ilgili birimimiz tarafından müdahale edilmektedir" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, sadece Avcılar'daki arıza değil, hattın genelinde yaşanan sinyalizasyon sorunları ve diğer teknik aksaklıklar da seferlerin aksamasına neden oldu. Bu durum, metrobüs hattının altyapısının yetersizliği ve bakım çalışmalarının eksikliği konusundaki eleştirileri yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlar, İETT'nin metrobüs hattındaki sorunlara kalıcı çözümler bulmasını ve seferlerin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamasını bekliyor.

İstanbul'da metrobüs hattında yaşanan bu son olay, toplu taşıma sisteminin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbullular, yetkililerden metrobüs hattındaki sorunlara kalıcı çözümler bulunmasını ve benzer mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Aksi takdirde, metrobüs hattı İstanbullular için bir ulaşım aracı olmaktan çok bir çile kaynağı olmaya devam edecek.