İstanbul'da motokurye yasağının kalkacağı tarih belli oldu! İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Motokuryelere yönelik trafiğe çıkma kısıtlamasının yarın saat 08.00'de sona ereceğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.



Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için… — Davut GÜL (@gul_davut) February 22, 2025

Davut Gül açıklamasında, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır.

Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir." ifadelerine yer verdi.