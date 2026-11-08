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Kütahya'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Kütahya'da, Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Etkinlikte iki devlet, bir millet vurgusu yapılırken, Türk ve Azerbaycan şehitleri dualarla anıldı.

Kütahya'da Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü coşkuyla kutlandı

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Harıbülbül Kültür Topluluğu işbirliğinde Kütahya Zafer Meydanı'nda bulunan Azerbaycan Parkı'nda düzenlenen etkinlik, Karabağ Zaferi'nin anlam ve önemini yansıtan fotoğraf sergisinin açılmasıyla başladı. Programa katılan vatandaşlar, sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek, Azerbaycan'ın tarihi zaferine ilişkin görüntüleri yakından görme fırsatı buldu. Etkinlikte Azerbaycan halk dansları gösterisi katılımcılardan ilgi gördü. Azerbaycan kültürünün tanıtıldığı programda, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlgar İdrisov, 8 Kasım'ın Azerbaycan halkı için tarihi bir gün olduğunu belirterek, Karabağ Zaferi'nin yalnızca Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının ortak zaferi olduğunu söyledi. Karabağ'ın 30 yıl süren işgalin ardından özgürlüğüne kavuştuğunu ifade eden İdrisov, "İki devlet, tek millet. Azerbaycan halkının Karabağ Zaferi'nin anım yıl dönümü ve bu 8 Kasım bizim için çok önemlidir. Azerbaycan halkı uzun uğraşlardan sonra 30 yıl sonra kendi toprağına, Şuşa'sına, Karabağ'ına, Hocalı'sına kavuştuğu bir gündür. Bugün bizim, Azerbaycan halkının, aynı zamanda Türk dünyasının büyük bir zaferidir. Türk'ün zaferidir, Azerbaycan'ın şanlı bir zaferidir" dedi.
Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtarmasının büyük bir gurur kaynağı olduğunu dile getiren İdrisov, "30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan kendi topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmıştır. Bu bizler için yurt dışında olmamıza rağmen her zaman gururla andığımız bir gündür. Çünkü Türk dünyasının kanayan yarasıydı Karabağ. Bugün artık çok şükür Karabağ'ımız özgür. Karabağ'ımız bağımsız, Karabağ'ımız azat" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda vatan toprakları uğruna canlarını feda eden Türk ve Azerbaycan şehitleri için lokma dağıtıldı. Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan
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