İstanbul’da nefes kesen operasyon! Suç örgütü liderinin kardeşi kıskıvrak yakalandı

Mehmet Hazar Gönüllü

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü düğmeye bastı, kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yapıp kara para aklayan W.A.L., İstanbul'un Pendik ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Kardeşiyle birlikte uyuşturucu ticareti yaptığı ve elde edilen geliri akladığı belirtilen W.A.L.’nin İstanbul’da olduğu tespit edildi.

PENDİK’TE YAKALANDI

Ekiplerin çalışması sonucu W.A.L., İstanbul’un Pendik ilçesinde yakalandı.

Operasyona ilişkin detaylar İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

MİT İLE ORTAK OPERASYON

Öte yandan, İHA'nın aktardığı bilgiye göre Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers’in kırmızı bültenle aranan kardeşi kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul polisinin düzenlediği operasyon ile yakalandı.

ÜLKESİNE İADESİ İSTENİYOR

Leijdekkers, Hollanda yetkili makamlarınca, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında, ülkesine iadesi isteniyor.

