HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacak

Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ateşkes görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanan İstanbul, kritik  İran zirvesinde de adres olacak. İran, 16 Mayıs'ta İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak. Görüşmenin dışişleri bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

İstanbul'da 'nükleer' zirvesi! Avrupa ve İran aynı masaya oturacak

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği bildirildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEKLER

Tahran'dan yayın yapan "Irannuances" haber sitesine göre, İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecek.

Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

iStock-1026661736

TEMASLAR OLUMLU İLERLİYOR

İran ile ABD arasında Umman aracılığında devam eden nükleer müzakere süreci devam ederken taraflar görüşmelerin olumlu olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerde İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

thumbs_b_c_09c42bbd4cafeaab1fff22bda4a9b9bb

KRİTİK TARİH 18 EKİM

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

thumbs_b_c_13e441764d60138b491b961ff2462d86

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...Kritik teklif komisyondan geçti! Diyanet'e yeni yetkiler geliyor: İnternette erişim kısıtlama, kiralama ve işletme...
Eurovision'da İsrail tepkisiEurovision'da İsrail tepkisi

Anahtar Kelimeler:
İstanbul İran Avrupa nükleer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilir mi?

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Karayılan'ın yanında oturuyordu! 13 şehidimizin ölüm emrini vermiş...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

Nihat Kahveci Osimhen için aldığı duyumu açıkladı! Yer yerinden oynadı...

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

'54 bin TL'ye yükselmesi kuvvetle muhtemel' Memur zamlarıyla o da artacak! 'Fark çok yüksek'

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

Baba ile oğlu arasında silahlı çatışma! Biri hayatını kaybetti diğeri gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.