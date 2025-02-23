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  4. İstanbul'da okullar 24 Şubat Pazartesi tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı

İstanbul'da okullar 24 Şubat Pazartesi tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı

23.02.2025 23:45
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Sibirya'dan gelen soğuk ve kar yağışlı hava Türkiye'nin birçok bölgesi gibi İstanbul'da da etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta yoğun kar yağışı nedeniyle perşembe ve cuma günleri İstanbul'da okullar tatil edilmişti. İstanbul'da milyonlarca veli ve öğrenci "Pazartesi okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını ararken, Vali Davut Gül'den de açıklama geldi.

İstanbul'da okullar 24 Şubat Pazartesi tatil mi? Vali Davut Gül açıkladı

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden beri aralıklı olarak devam eden kar yağışı İstanbul ve birçok ilde hafta sonu da etkili oldu. Yurdun farklı noktalarında eğitime kar molası verilirken pazartesi okulların tatil olup olmayacağı İstanbulluların merak ettiği en önemli konulardan birisi. İstanbul'da milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği kararla ilgili Vali Davut Gül'den açıklama geldi.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili öğrencilerimiz. Biliyoruz, kar tatili haberini duymayı çok seviyorsunuz! Ancak yarın hava koşulları normale döndüğü için okullarımızda eğitim-öğretim planlandığı şekilde devam edecek. Sizleri okullarınızda görmek için sabırsızlanıyoruz! Hepinize başarılı ve güzel bir gün dileriz" ifadelerini kullandı.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul okul Davut Gül
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