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İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 11Şubat 2025 kar haberleri: Bahçeşehir, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca kar altında!

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
11.02.2025 10:36
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İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Öğrenciler ve veliler, "Okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Kar yağışının bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırdığı görülürken, yetkililerden gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul'da 11 Şubat'ta okullar tatil edildi mi? Valilikten herhangi bir duyuru yapıldı mı? İşte güncel gelişmeler...

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? 11Şubat 2025 kar haberleri: Bahçeşehir, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca kar altında!

İstanbul’da kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, öğrenciler ve veliler "İstanbul'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan açıklamalara göre, megakentte kar yağışı aralıklarla sürecek ve bazı bölgelerde ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

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Özellikle Bahçeşehir, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca gibi ilçelerde kar yağışının daha yoğun olması beklenirken, İstanbul Valiliği’nin kar tatili kararı alıp almadığı büyük merak konusu. İşte İstanbul’daki son hava durumu gelişmeleri ve kar tatiliyle ilgili güncel açıklamalar…

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İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

İstanbul Valiliği, kar yağışının özellikle kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre, ilimizde soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek. Aralıklı yağmurun, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olması beklenmektedir.” denildi.

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Bu kapsamda, Bahçeşehir, Başakşehir, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca başta olmak üzere Eyüpsultan, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile gibi ilçelerde kar yağışı ve don olayları yaşanabileceği bildirildi.

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AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul genelinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

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Açıklamada, "11 Şubat salı gününden itibaren sıcaklıkların 1-2 derece daha düşeceği, çarşamba gününe kadar özellikle sabah ve akşam saatlerinde kuvvetli kar yağışlarının görülebileceği" ifade edildi.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

İstanbul’da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından öğrenciler ve veliler, “İstanbul’da okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor.

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Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde ulaşımı zorlaştırırken, İstanbul Valiliği’nden yapılan son açıklamaya göre 11 Şubat tarihinde okullar tatil edilmedi.

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